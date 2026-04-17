Durante un intervento pubblico, Antonella Clerici ha rivelato che suo padre ha appreso della sua gravidanza attraverso un articolo di giornale, prima che lei potesse comunicarlo personalmente. La conduttrice ha riferito di aver condiviso questa notizia in modo spontaneo, spiegando anche che la scoperta è avvenuta prima di informare i familiari più stretti. La vicenda è stata raccontata senza ulteriori commenti o approfondimenti sulla vita privata.

A BSMT Antonella Clerici ha raccontato che suo padre ha scoperto della sua gravidanza dai giornali: qualcuno si è venduto la notizia, dando ad un direttore le sue analisi del sangue Sta facendo il giro del web un video dell’intervista diAntonella ClericialBSMTdi Gianluca Gazzoli. Qui la conduttrice ha ripercorso la sua vita privata e professionale, sottolineando come abbia sempre accettato la popolarità anche quando ciò significava rinunciare ad una parte della propria privacy. Tra i tanti esempiClericiha rivelato quandoun giornale aveva avuto in esclusiva la notizia della sua gravidanza, sebbene lei non lo avesse detto a nessuno, nemmeno a suo padre.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Antonella Clerici: “L’Italia ha scoperto che ero incinta prima di mio padre” | VIDEO

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