Giucas Casella ha raccontato di aver vissuto per quattro minuti nell'aldilà, affermando che in quel periodo ha percepito la presenza di sua madre, sordomuta, durante un episodio in cui era caduto in un pozzo all'età di sei anni. Ha spiegato di averla sentita telepaticamente e di essere un mentalista, precisando di non essere un ciarlatano e di creare emozioni con la mente, senza illusioni. Questa intervista è stata pubblicata dal Corriere della Sera.

“Non sono un ciarlatano. Io sono un mentalista. Non faccio illusioni ma creo emozioni con la mente”. Inizia con questa fiera rivendicazione l’intervista che Giucas Casella, il “paragnosta, figlio di gran paragnosta” (come lo consacrò Gigi Sabani), ha concesso al Corriere della Sera. A 74 anni, l’uomo che da mezzo secolo gioca sull’ambiguità tra magia, spettacolo e presunti poteri paranormali, ripercorre le tappe di una carriera unica nel suo genere, costruita sulle ipnosi televisive e su sfide al limite dell’umano. E a chi lo accusa di essere solo un venditore di fumo, risponde con lucida ironia: “A chi è scettico sulle mie capacità rispondo che, grazie al loro scetticismo, io sono andato avanti per 50 anni”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giucas Casella: “Per quattro minuti ho vissuto nell’aldilà. Mia madre era sordomuta, a 6 anni caddi in un pozzo, urlavo ma non poteva sentirmi. Mi ha salvato con la telepatia”

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