In Lombardia prosegue l’allerta meteo a causa del vento forte che interessa tutta la regione. Le raffiche di Foehn raggiungono fino a 80 km orari e si registrano in diverse province. Le autorità monitorano costantemente la situazione, mentre le squadre di intervento sono pronte a intervenire in caso di necessità. La protezione civile invita alla massima prudenza e attenzione alle condizioni atmosferiche.

Continuano le giornate di vento forte sulla Lombardia dove resta attiva l’allerta meteo per le raffiche che stanno spazzando con maggiore o minore intensità tutte le province della regione. Oggi le folate hanno raggiunto velocità superiori a 120 km orari in montagna, dal Varesotto al Valtellina, ma anche in pianura il vento si è fatto sentire ribaltando cartelli stradali e alberi. I fenomeni andranno calando nel corso della serata e domani, venerdì 27 marzo, i venti soffieranno meno di giovedì ma non spariranno del tutto. Freddo improvviso e venti gelidi: in Lombardia crollo delle temperature (fino a -10 gradi) e primavera in stand by Nel dettaglio, la ventilazione permarrà moderata o forte nella prima parte del giorno su Alpi e Prealpi, a prevalente carattere di F oehn nei fondivalle esposti, con possibili raffiche fino a 60-80 kmh. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vento in Lombardia, resta l’allerta meteo: raffiche di Foehn fino a 80 km orari

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