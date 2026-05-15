Una forte supercella ha colpito il Friuli Venezia Giulia, provocando 134 allagamenti e sette crolli nelle aree dell’Isontino e del Carso. Le intense precipitazioni hanno interessato varie zone, portando a numerosi interventi di emergenza da parte dei vigili del fuoco. Le autorità hanno monitorato con attenzione le aree più vulnerabili, tra cui le zone soggette a movimenti franosi. La situazione si è evoluta nel corso della giornata, con le squadre di soccorso impegnate a gestire le criticità causate dalla perturbazione.

? Punti chiave Come si è mossa la supercella tra l'Isontino e il Carso?. Quali zone sono a rischio per i possibili movimenti franosi?. Perché il livello del mare è salito così rapidamente a Grado?. Quanto vento ha colpito le coste friulane durante la notte?.? In Breve Supercella tra Lignano e Palmanova dalle 18:15 con raffiche a Trieste di 87 kmh.. Protezione Civile impiega 18 mezzi e 50 volontari per gestire l'emergenza.. Livello mare a Grado e Trieste sopra 1,20 metri dopo l'evento.. Rischio frane a Savogna d'Isonzo per terreno saturo dopo i temporali.. Almeno 134 segnalazioni di allagamenti e 7 casi di crolli hanno colpito il Friuli Venezia Giulia dopo la violenta supercella che ha devastato l’Isontino nella serata di ieri, 14 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FVG devastato dalla supercella: 134 allagamenti e 7 crolli nel Friuli

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