Futuro Nazionale | nasce il primo Comitato Costituente territoriale ispirato a Vannacci

A guidare l'iniziativa brindisina, Giovanni Nucci. In programma una serie di incontri pubblici per radicare sul territorio i valori e i principi del movimento BRINDISI - È stato ufficialmente costituito a Brindisi il primo Comitato costituente territoriale del movimento politico Futuro Nazionale, ispirato e guidato dal generale Roberto Vannacci. Fondatore e promotore del comitato brindisino è Giovanni Nucci, che ha espresso profondo entusiasmo e senso di responsabilità per questo nuovo percorso politico sul territorio. "Credo fortemente nel progetto di Futuro Nazionale e nella visione del Generale Vannacci - ha dichiarato Nucci - Sono onorato di poter contribuire in prima persona alla nascita di questo comitato nella città di Brindisi. Ritengo che oggi più che mai sia necessario riportare al centro del dibattito politico valori chiari, identità, coerenza e coraggio". Il comitato nasce con l’obiettivo di radicare sul territorio le idee e i principi promossi dal generale Vannacci, valorizzandone il percorso umano e professionale, che per molti rappresenta un esempio di determinazione, disciplina e servizio alla Nazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

