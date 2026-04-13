Furto in pieno giorno alla stazione In azione col flessibile | fermato

Un furto è stato messo a segno questa mattina alla stazione di Santa Maria Novella, dove due persone hanno utilizzato un attrezzo chiamato flessibile per forzare un'area protetta. Sono state immediatamente fermate dalle forze dell'ordine, che hanno intercettato i sospetti poco dopo l'episodio. La polizia sta svolgendo ulteriori indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.

Delinquenti con sempre maggior percezione di impunità alla stazione di Santa Maria Novella. Ma non questa volta: il ladro di biciclette che venerdì in pieno giorno ha tentato di rubare una costosa bicicletta elettrica tagliandone spavaldamente il lucchetto con un flessibile in mezzo al via vai di pendolari, è stato fermato grazie al pronto intervento del servizio di sicurezza privata del principale parcheggio interrato della stazione. Verso le 15 infatti tre guardie giurate che pattugliavano i sotterranei insieme alla vigilanza non armata, mentre controllavano la rampa di accesso al posteggio delle bici, hanno sentito lo stridio dell’attrezzo: non risultando lavori di riparazione in corso, si sono insospettiti e sono scesi a verificare.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furto in pieno giorno alla stazione. In azione col flessibile: fermato Furto in pieno giorno a NovaraStamattina, intorno alle 11, una villetta a Veveri è stata presa di mira da ladri mentre i proprietari erano fuori casa. Fermato in stazione per il furto di un borsello, 43enne denunciatoL’uomo era già noto alle forze dell’ordine ed è stato riconosciuto grazie alle immagini di videosorveglianza. How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing