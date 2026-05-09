?Incidente stradale a Casal Velino | vigili salvano un anziano finito in un canale

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, si è verificato un incidente sulla strada statale ex SS267 in località Contrada Ardisani, nel comune di Casal Velino. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un anziano rimasto coinvolto dopo essere finito in un canale. Le operazioni di salvataggio hanno richiesto l’intervento di unità specializzate per mettere in sicurezza la zona e recuperare la persona.

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Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:30, si è verificato un delicato intervento di soccorso sulla SR ex SS267, in località Contrada Ardisani, nel comune di Casal Velino.?Un uomo di circa 80 anni, alla guida della propria Fiat 500, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento, finendo la propria corsa all’interno di un canale di scolo adiacente alla carreggiata.? Allertati dai Carabinieri della zona, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania sono giunti tempestivamente sul posto. Data la posizione del veicolo e la morfologia del terreno, i caschi rossi si sono dovuti calare nel canale per raggiungere l’abitacolo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ?Incidente stradale a Casal Velino: vigili salvano un anziano finito in un canale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Incidente tra Casal Velino e Ascea: spavento per una famiglia con bimbiBrutto incidente, stasera, a Casal Velino: lungo la strada che conduce ad Ascea, infatti, per cause da accertare, due auto si sono violentemente... Doppio intervento dei vigili del fuoco: incidente stradale sull'autostrada e anziano disperso nei boschiUn primo pomeriggio impegnativo per le squadre di soccorso della provincia di Terni nella giornata di mercoledì 11 marzo. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Crisi respiratoria nello studio del pediatra: bimba di 16 mesi trasportata in eliambulanza al Ruggi; La Fondazione Vassallo incontra il Presidente della Regione Campania Roberto Fico: Sulla costa della provincia di Salerno servono verità e trasparenza. Casal Velino, auto fuori strada: caos sulla strada provincialeTanta paura questa mattina a Casal Velino paese per un incidente stradale che ha fatto temere il peggio. Un’auto è finita fuori strada nei pressi della sede del Comune, per cause ancora in corso di ... ilmattino.it Casal Velino, rinvenuto un lupo senza vita lungo la strada provincialeUn lupo privo di vita è stato rinvenuto nelle scorse ore a Casal Velino, in località Ardisani, al Bivio di Acquavella, lungo la strada provinciale che collega l’area collinare alla frazione Marina. Il ... ilmattino.it