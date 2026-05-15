Furto di notte al bar tabacchi a Padula Scalo | bottino di circa 20mila euro

Nella notte un furto ha interessato un bar tabacchi a Padula Scalo. Ignoti sono penetrati nell’attività, portando via tabacchi e biglietti “Gratta e Vinci”. Secondo una prima stima, il bottino si aggira intorno ai 20 mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini, mentre la proprietà ha già sporto denuncia. Non ci sono ancora dettagli sulla modalità di ingresso o sull’identità dei responsabili.

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