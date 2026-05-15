Furto di notte al bar tabacchi a Padula Scalo | bottino di circa 20mila euro
Nella notte un furto ha interessato un bar tabacchi a Padula Scalo. Ignoti sono penetrati nell’attività, portando via tabacchi e biglietti “Gratta e Vinci”. Secondo una prima stima, il bottino si aggira intorno ai 20 mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini, mentre la proprietà ha già sporto denuncia. Non ci sono ancora dettagli sulla modalità di ingresso o sull’identità dei responsabili.
Furto, nella notte, in un bar tabacchi a Padula Scalo. Ignoti sono riusciti a introdursi nell'attività commerciale, facendo razzia di tabacchi e di “Gratta e Vinci”, per poi fuggire. Amara scoperta, stamattina, per il titolare che ha denunciato il colpo ai carabinieri. Di circa 20mila euro il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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