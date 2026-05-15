Furto di notte al bar tabacchi a Padula Scalo | bottino di circa 20mila euro

Da salernotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte un furto ha interessato un bar tabacchi a Padula Scalo. Ignoti sono penetrati nell’attività, portando via tabacchi e biglietti “Gratta e Vinci”. Secondo una prima stima, il bottino si aggira intorno ai 20 mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini, mentre la proprietà ha già sporto denuncia. Non ci sono ancora dettagli sulla modalità di ingresso o sull’identità dei responsabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Furto, nella notte, in un bar tabacchi a Padula Scalo. Ignoti sono riusciti a introdursi nell'attività commerciale, facendo razzia di tabacchi e di “Gratta e Vinci”, per poi fuggire. Amara scoperta, stamattina, per il titolare che ha denunciato il colpo ai carabinieri. Di circa 20mila euro il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Furto in abitazione: spariscono borse, gioielli e accessori…un bottino da oltre 20mila euroSi sono intrufolati in casa altrui per rubare borse, gioielli, occhiali e denaro contante: un bottino dal valore economico stimato tra i 20 e i 30...

Leggi anche: Maxi furto nell'agriturismo, bottino da oltre 20mila euro: ladri catturati dopo la fuga

furto di furto di notte alFurto con spaccata ai danni di una farmacia: individuati gli autori VIDEOE’ di fine febbraio scorso la spaccata con furto in danno di una farmacia su via Barriera del Bosco, avvenuta di notte a Sant’Agata Li Battiati, per la quale i Carabinieri della locale stazione, al ... gazzettinonline.it

Furto nella notte al Centro piscine MugelloBORGO SAN LORENZO – Furto nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 Maggio al Centro piscine Mugello di Borgo San Lorenzo. Secondo quanto si apprende, i ladri, entrati da una delle numerose porte fine ... ilfilo.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web