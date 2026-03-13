Un furto in abitazione ha portato alla scomparsa di borse, gioielli, occhiali e denaro contante. I ladri sono entrati nella casa e hanno rubato oggetti di valore per un totale stimato tra i 20 e i 30 mila euro. L’episodio si è verificato nel corso della notte, senza che ci siano state segnalazioni di persone presenti al momento del colpo.

Si sono intrufolati in casa altrui per rubare borse, gioielli, occhiali e denaro contante: un bottino dal valore economico stimato tra i 20 e i 30 mila euro. Il fatto è successo qualche giorno fa presso un’abitazione privata di Meltina, in Alto Adige. Il caso è nelle mani dei carabinieri di Bolzano e di Meltina che, pur avendo già recuperato la refurtiva, stanno proseguendo le indagini per risalire ai responsabili del colpo. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero colpito attorno alle 19 di qualche sera fa e i proprietari si sarebbero accorti del furto soltanto qualche ora dopo. Fondamentale per il ritrovamento del bottino è stato un dispositivo di geolocalizzazione online, applicato su parte di esso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Articoli correlati

Ladri a Galliate, entrano in casa e "tagliano" la cassaforte: furto da oltre 20mila euroFuori da casa per i soliti impegni, come ogni giorno, e al rientro una brutta sorpresa: la visita dei ladri.

Caldaista e poliziotti finti. Due anziane truffate, bottino da 20mila euroDue truffe, del valore complessivo di quasi 20mila euro, si sono verificate, nei giorni scorsi, nel centro di San Lazzaro di Savena, ai danni di due...

Contenuti utili per approfondire Furto in abitazione spariscono borse...

Temi più discussi: Furto in abitazione: spariscono borse, gioielli e accessori…un bottino da oltre 20mila euro; Raffica di furti dentro al porto. Spariscono zaini e borse. La Finanza scopre anche la droga; Ladri in città, due furti al giorno: la maglia nera di Terni e dell’Umbria; Sorpresa a rubare in casa, ladra picchia la padrona e fugge: arrestata.

Baci, abbracci... e la collana sparisce: arrestata coppia di ladri per furti agli anzianiLa polizia di Firenze ha arrestato un uomo e una donna di 30 anni dopo una serie di furti messi a segno tra Rignano sull’Arno, San Piero a Sieve, Borgo San Lorenzo e Barberino di Mugello ... msn.com

Ladri in via Angelo e Bortolo Rossi Dall’abitazione sparisce l’oroSi era assentata momentaneamente da casa e i ladri ne hanno approfittato: furto in un’abitazione, scoperto nel tardo pomeriggio di mercoledì, in via Angelo e Bortolo Rossi, una traversa di via Fugazza ... ilgiorno.it

Con il furto all’Olandese Volante salgono dunque a sei gli episodi registrati finora. Ma in una occasione il malvivente ha lasciato delle tracce: il suo sangue. Mentre distruggeva una vetrina si è ferito. La Polizia scientifica ha repertato alcune gocce per ricavarn - facebook.com facebook

Melito di Porto Salvo (RC): maxi furto di farmaci oncologici e salvavita presso la farmacia ospedaliera, per un importo complessivo superiore a 1milione e 200mila euro. I #Carabinieri arrestano 4 persone appartenenti ad una ramificata rete criminale cara x.com