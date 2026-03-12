Una donna di 43 anni originaria di Enna è stata arrestata dalla Polizia di Stato a Catania con l’accusa di rapina impropria dopo aver sottratto gioielli in una gioielleria del centro. Durante il tentativo di fuga, ha anche aggredito una commessa. Il furto, del valore di circa 1.500 euro, è avvenuto davanti alla figlia di sette anni della donna.

Colpo da 1.500 euro davanti alla figlia di 7 anni. Una donna di 43 anni originaria di Enna è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l'accusa di rapina impropria dopo aver rubato gioielli in una gioielleria del centro di Catania. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe portato con sé la figlia di appena 7 anni, probabilmente nel tentativo di non attirare sospetti durante il furto. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi in un negozio del centro cittadino, dove la 43enne si è avvicinata agli espositori chiedendo alcune informazioni alle commesse. Approfittando di un momento di distrazione, si sarebbe impossessata rapidamente di due bracciali in oro del valore complessivo di circa 1.

© Dayitalianews.com - Furto in gioielleria a Catania: donna arrestata dopo aver aggredito una commessa

