Rubati cavi di rame dalla colonnina per la ricarica delle auto elettriche

Nella zona di via Don Adelchi Fantini a Mondragone, sono stati rubati i cavi di rame che alimentano una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. L’episodio si è verificato di notte, e fino a questo momento non sono stati ancora individuati i responsabili. La colonnina si trova in una zona frequentata, ma il furto ha causato disservizi per gli utenti che usavano quella postazione.

Rubati i cavi in rame che alimentano la colonnina per la ricarica delle auto elettriche in via Don Adelchi Fantini a Mondragone. Il furto si è verificato a due passi dal palazzetto dello sport mondragonese. In zona sono presenti delle telecamere di videosorveglianza cittadina. Indagini in corso ad opera dei carabinieri del locale reparto territoriale.