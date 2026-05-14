Ladri di rame alla cantina Terre d' Oltrepò | rubato un ingente quantitativo di cavi elettrici

Nella giornata del 14 maggio 2026, alla cantina sociale Terre d’Oltrepò, situata a Broni, sono stati rubati diversi metri di cavi elettrici. I ladri hanno portato via una quantità significativa di materiale, probabilmente finalizzata alla vendita come rame. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Il furto ha causato disagi all’attività della cantina, che ha immediatamente segnalato l’accaduto alle autorità competenti.

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Broni (Pavia), 14 maggio 2026 – I predoni che vanno a caccia di “oro rosso” questa volta hanno colpito la cantina sociale Terre d’Oltrepò di Broni. Con molta probabilità nella notte tra lunedì e martedì i ladri si sono introdotti nello stabilimento principale di via Sansaluto e hanno asportato un ingente quantitativo di cavi elettrici in rame che alimentavano la centrale e altre derivazioni provocando danni agli impianti. L’intervento. La Cantina si è mossa subito per ripristinare le linee elettriche anche se i frigo funzionano ugualmente per alcuni giorni pur in mancanza di energia elettrica. I carabinieri di Broni, invece, sono al lavoro per rintracciare i malviventi che hanno nuovamente colpito Terre d’Oltrepò. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ladri di rame alla cantina Terre d'Oltrepò: rubato un ingente quantitativo di cavi elettrici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: "Cacciatori" di "oro rosso" anche in cantina: nuovo furto di cavi di rame I ladri di rame tornano in azione, rubati 1.500 metri di cavi dell’illuminazione pubblicaUna strada rimasta improvvisamente al buio ha fatto scattare l’allarme a Sambuca di Sicilia, dove nella notte ignoti hanno rubato circa 1. Temi più discussi: I ladri di rame innescano il rogo, fiamme nella notte alla ex Renault di San Colombano; Quartiere San Cristoforo, coppia di ladri di rame arrestata dalla polizia; Ladri di rame nelle scuole, colpite sei strutture. Chiuso anche il nido Val d’Ossola; Furto al cimitero di Ora: ladri rubano le grondaie in rame sopra i loculi. I ladri di rame innescano il rogo, fiamme nella notte alla ex Renault di San Colombano - Cronaca x.com I ladri di rame innescano il rogo, fiamme nella notte alla ex Renault di San ColombanoFiamme all’ex Renault alla Mariotto di San Colombano al Lambro, vigili del fuoco in forze nell’area produttiva che si affaccia sulla 234. Un incendio che si sarebbe scatenato a seguito di attività dei ... ilcittadino.it I ladri assaltano il depuratore, paese al buioNon solo le idrovore: ora i ladri di rame danno l’assalto anche ai depuratori. Perlomeno, è quanto avvenuto, secondo le prime ricostruzioni, nella notte tra sabato e ieri, poco fuori San Bellino, ... polesine24.it