Cividate controlli nelle abitazioni del centro | scattano sanzioni ai proprietari

A Cividate al Piano, la polizia locale ha effettuato controlli nelle abitazioni del centro storico, concentrandosi sulla verifica della presenza di cittadini extracomunitari negli alloggi. Durante le ispezioni, sono state identificate alcune irregolarità e sono state applicate sanzioni ai proprietari degli immobili coinvolti. Le operazioni sono state condotte per garantire il rispetto delle normative in materia di accoglienza e soggiorno.

Cividate al Piano. Controlli della polizia locale nelle abitazioni del centro storico, con verifiche sulla posizione di cittadini extracomunitari ospitati negli alloggi. L’intervento è scattato nelle prime ore dell’alba, a seguito di due segnalazioni arrivate all’ufficio della polizia locale. Gli agenti hanno ispezionato due unità immobiliari. Al termine degli accertamenti sono stati elevati quattro verbali a carico dei proprietari per violazioni delle norme sull’ospitalità. Le sanzioni complessive ammontano a 4mila euro. Restano inoltre in corso verifiche sul rispetto delle condizioni igienico sanitarie e della sicurezza degli immobili. Nei giorni scorsi la polizia locale è intervenuta anche per i rilievi di un incidente stradale che ha coinvolto un ciclista rimasto ferito.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Controlli in due discoteche in centro, scattano 15mila euro di sanzioniIn entrambi i locali, uno in zona Castello Ursino e uno nei pressi di piazza Europa, sono state riscontrate gravi criticità in merito alla normativa... Controlli nelle zone della movida a Bari, irregolarità per due locali: scattano le sanzioniLa Polizia Locale ha revocato l'autorizzazione di attività di pubblico intrattenimento per due attività, a seguito di controlli nelle varie strutture... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Maxi controlli notturni dei Carabinieri: 141 persone identificate tra Martinengo, Cividate e Cortenuova. Cividate, controlli nelle abitazioni del centro: scattano sanzioni ai proprietariNei giorni scorsi un incidente ha coinvolto un ciclista rimasto ferito. Elevati quattro verbali e sanzioni per 5mila euro al conducente senza patente ... bergamonews.it Cividate, durante un controllo minaccia di morte i carabinieri e reagisce in modo violento: era ricercato dal 2024Lo spacciatore 29enne era già noto alle forze dell'Ordine: altri episodi di violenza nei confronti di agenti di Polizia, che l'avevano dovuto immobilizzare con un taser ... bergamo.corriere.it