Auto ariete per l' assalto all' Atm bancomat poi l' inseguimento fino a Stagno | ladri costretti alla fuga a piedi recuperata la refurtiva

Due auto rubate sono state impiegate in un tentativo di furto a Pisa. La prima, usata come ariete, ha sfondato la saracinesca di un negozio nel centro città, mentre la seconda ha caricato un Atm bancomat prima di darsi alla fuga. L'inseguimento si è concluso a Stagno, dove i ladri sono stati costretti a scappare a piedi e la refurtiva è stata recuperata.

Due auto, entrambe rubate, di cui una utilizzata come ariete per sfondare la saracinesca di un negozio nel centro di Pisae e l'altra per caricare l'Atm bancomat al suo interno prima di darsi alla fuga. Un colpo studiato nel dettaglio da una banda di sei persone che, tuttavia, nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo hanno dovuto desistere dai propri intenti criminali. A rovinare i piani dei malviventi, il tempestivo intervento dei carabinieri che, individuate le macchine dei ladri, sono riusciti a fermarne una e a obbligare l'altra verso la strada chiusa per i lavori al ponte sullo Scolmatore, costringendo così gli occupanti ad abbandonare la vettura con la refurtiva e proseguendo la fuga a piedi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

