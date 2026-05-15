Una donna di 59 anni è stata arrestata dopo aver commesso 11 furti e danneggiamenti in diverse chiese tra Frosinone e la sua provincia. Durante le azioni criminali, ha agito a volto scoperto, colpendo più volte nel corso delle ultime settimane. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato la donna, che si trovava già in stato di detenzione. Gli episodi sono stati segnalati da testimoni e verificati attraverso le telecamere di sorveglianza presenti nei luoghi colpiti.

Furti e danneggiamenti in diversi luoghi di culto: questi i reati attribuiti a una donna di 59 anni, raggiunta da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Frosinone. L’indagata è accusata di aver compiuto 11 reati tra Frosinone e altri comuni della provincia, tra gennaio e aprile di quest’anno, agendo sempre a volto scoperto e in pieno giorno. Le indagini sono state condotte dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri. Furti e danneggiamenti a Frosinone Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha ricevuto un nuovo impulso nelle ultime settimane, portando all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti della donna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furti e danneggiamenti nelle chiese a Frosinone e provincia, arrestata una donna dopo 11 colpi messi a segno

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