A due giorni dalla svolta nelle indagini, sono stati identificati i primi sospetti nel caso dei raid vandalici e dei furti che hanno coinvolto chiese e luoghi di culto tra Frosinone e Alatri. Una donna di 59 anni è stata riconosciuta come presunta responsabile degli atti di vandalismo, tra cui la decapitazione di statue e il furto di oggetti sacri. Le autorità continuano le verifiche per chiarire l’intera dinamica dei fatti.

A due giorni dalla svolta investigativa, emergono nuovi dettagli sull’inchiesta che ha portato all’individuazione della presunta responsabile dei raid vandalici e dei furti che, nelle ultime settimane, hanno colpito chiese e luoghi di culto tra Frosinone e Alatri. Si tratta di una donna di 59 anni, residente nel capoluogo ciociaro, ora indiziata di una serie di episodi che avevano generato forte allarme sociale e indignazione tra i fedeli. L’operazione: perquisizione e sequestri mirati. L’operazione, scattata nei giorni scorsi su disposizione della Procura della Repubblica di Frosinone, ha visto impegnati i Carabinieri delle Compagnie di Frosinone e Alatri, con il supporto della Digos della Questura.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Frosinone, svolta sui raid nelle chiese: identificata una 59enne per statue decapitate e furti

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