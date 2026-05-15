FuoriConcorso 2026 | in mostra anteprime e tedesche da leggenda

Il 16 e 17 maggio 2026 si terrà una manifestazione sul Lago di Como dedicata alla tradizione automobilistica tedesca. La rassegna, chiamata FuoriConcorso 2026, presenterà anteprime e modelli provenienti dalla Germania, alcuni dei quali sono considerati leggende del settore. Durante l’evento saranno esposte auto storiche e nuove uscite di rilievo, offrendo agli appassionati un’occasione di vedere da vicino veicoli di grande valore e importanza nel panorama automobilistico internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui