FuoriConcorso 2026 | in mostra anteprime e tedesche da leggenda
Il 16 e 17 maggio 2026 si terrà una manifestazione sul Lago di Como dedicata alla tradizione automobilistica tedesca. La rassegna, chiamata FuoriConcorso 2026, presenterà anteprime e modelli provenienti dalla Germania, alcuni dei quali sono considerati leggende del settore. Durante l’evento saranno esposte auto storiche e nuove uscite di rilievo, offrendo agli appassionati un’occasione di vedere da vicino veicoli di grande valore e importanza nel panorama automobilistico internazionale.
Il 16 e 17 maggio 2026 la rassegna sul Lago di Como celebra la grande tradizione automobilistica tedesca. Fra gli eventi in programma, le anteprime mondiali di Brabus a Bizzarrini e la grande mostra dedicata ad Helmut Newton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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