A Como si sta preparando un evento fuori concorso nel 2026 dedicato alle automobili. La manifestazione vedrà la presenza di auto da sogno, creazioni di designer e restomod. L’atmosfera richiamerà quella di un evento internazionale noto, con ville storiche e acque tranquille che riflettono le vetture esposte. Il pubblico proveniente da vari paesi si sta già organizzando per partecipare a questa esposizione speciale.

C’è chi sogna una Monterey Car Week sulle rive del Lago di Como. E, a ben guardare, gli ingredienti ci sono tutti: ville storiche, acqua immobile come uno specchio (anche se non è l’Oceano Pacifico), auto che valgono quanto opere d’arte e un pubblico internazionale sempre più fitto. In mezzo, come un contrappunto moderno, dinamico e vulcanico al più istituzionale Concorso d’Eleganza Villa d’Este, cresce anno dopo anno FuoriConcorso. L’edizione 2026, battezzata “ KraftMeister ”, è dichiarazione d’intenti: raccontare la cultura automobilistica tedesca come sintesi di tecnica, funzione e design. Tradotto: meno romanticismo italiano, più rigore Bauhaus, dove ogni linea ha un senso e ogni forma risponde a una necessità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - FuoriConcorso 2026 a Como. Auto da sogno, design d’autore e restomod

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