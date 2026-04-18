COMICON Napoli 2026 | da Scrubs allo Spazio tutti gli ospiti e le anteprime da non perdere

Il COMICON di Napoli del 2026 si avvicina, con un calendario ricco di eventi e ospiti. Tra le anteprime più attese ci sono appuntamenti legati a serie televisive come “Scrubs” e spazi dedicati a tematiche spaziali. L’edizione di quest’anno promette di offrire numerose opportunità di incontro, con un’offerta di contenuti che si espande rispetto alle edizioni precedenti. Il countdown è partito e l’affluenza si prevede alta.

Il countdown per COMICON Napoli 2026 è ufficialmente iniziato e il programma di quest’anno si preannuncia come uno dei più ricchi di sempre. La Mostra d’Oltremare si prepara ad accogliere icone della serialità internazionale, astronauti e le ultime novità dal mondo del gaming e dei fumetti. L’ospite d’onore di sabato 2 maggio sarà John C. McGinley. L’indimenticabile Dr. Cox di Scrubs incontrerà i fan per un talk all’Auditorium del Teatro Mediterraneo (ore 13:30) ripercorrendo una carriera straordinaria che spazia da Platoon a Seven, fino al recente successo nella serie HBO Rooster al fianco di Steve Carell. Per gli amanti del brivido, domenica 3 maggio sarà la volta dell’anteprima italiana di From 4.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - COMICON Napoli 2026: da “Scrubs” allo Spazio, tutti gli ospiti e le anteprime da non perdere Notizie correlate COMICON Napoli 2026: da John C. McGinley di Scrubs a Zerocalcare, ospiti e anteprime imperdibiliL'amatissimo interprete di Scrubs è solo uno dei tanti ospiti attesi per la nuova edizione della manifestazione, di scena dal 30 aprile al 3 maggio... COMICON Napoli 2026: tutte le mostre da non perdereLa pop culture in tutta la sua meraviglia: venticinque percorsi espositivi da visitare alla Mostra d'Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Comicon Festival; Panini ha stampato una variant di Batman in una sola copia; COMICON Napoli 2026: da John C. McGinley di Scrubs a Zerocalcare, ospiti e anteprime imperdibili; Presentato il Comicon OFF 2026. COMICON Napoli 2026: da John C. McGinley di Scrubs a Zerocalcare, ospiti e anteprime imperdibiliL'amatissimo interprete di Scrubs è solo uno dei tanti ospiti attesi per la nuova edizione della manifestazione, di scena dal 30 aprile al 3 maggio ... movieplayer.it Il Dr. Cox di Scrubs al Comicon Napoli 2026, quando incontrarlo e prezzi autografiLa presenza di John C. McGinley è prevista per sabato 2 maggio 2026, una delle giornate centrali della manifestazione, in cui si concentrano molti degli appuntamenti più attesi. La scelta di ... napolike.it Le analisi presentate al convegno di Merita a Napoli. Prometeia: incremento medio del Pil dello 0,3% dal 2026 al 2029. Srm: il Sud oggi più forte - facebook.com facebook