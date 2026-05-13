Helmut Newton Cars | nell’ambito di FuoriConcorso

Da venerdì 15 maggio, il parco di Villa Olmo ospiterà la mostra “Helmut Newton”, che trasforma l’area in un museo a cielo aperto. L’esposizione fa parte della sezione FuoriConcorso e presenta una serie di fotografie dell’artista tedesco, conosciuto per le sue immagini di moda e ritratti. L’evento è aperto al pubblico e si svolge nelle aree esterne della villa fino a data da definire.

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Da venerdì 15 maggio il parco di Villa Olmo si trasformerà in un grande museo a cielo aperto con la mostra “Helmut Newton. Cars”, promossa da Newton Foundation e Larusmiani con il patrocinio del Comune di Como. L’iniziativa è stata presentata ufficialmente questa mattina nella cornice di Palazzo.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Benessere a scuola. Il campus della salute nell’ambito di ‘Mafalda’Si è svolto nei giorni scorsi, negli spazi del Real Collegio di Lucca, il Campus degli studenti impegnati nel secondo step del percorso “Benessere a... Celebrate le coppie di sposi nell’ambito della “Fiera dei Pievarini"Anche quest’anno nel pomeriggio della cosiddetta "Fiera dei Pievarini", nel lunedì dopo la domenica della Libertà, nella chiesa parrocchiale di Pieve... Temi più discussi: FuoriConcorso a Como, l'auto tedesca in scena tra anteprime e leggende; Fuoriconcorso, sul lago di Como sfilano le auto più belle del mondo; FuoriConcorso, il rigore tedesco conquista il Lago di Como; Nikon, nuovo sogno proibito: arriverà presto il Nikkor Z 120-300mm f/2.8 TC VR S. Helmut Newton scatti in mostra. Esposte 250 immagini nella retrospettiva al Museo dell'Ara PacisForse non è più tempo di scandali. Ma come avremmo reagito oggi — negli anni del movimento Me Too — di fronte a Helmut Newton? Foto all’insegna della seduzione, provocazione, voyeurismo; modelle nude, ... roma.corriere.it Helmut Newton in mostra a Venezia. L’erotismo in 200 scattiDal 7 aprile per la prima volta a Venezia le serie più famose di Helmut Newton. In 200 scatti il nudo e l’erotismo nella fotografia di moda e non solo Dal 7 aprile al 7 agosto 2016, la mostra Helmut ... affaritaliani.it