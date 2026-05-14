Addio ad Alessia la guerriera rosanero | Palermo piange la bambina diventata simbolo di forza e amore per il calcio

Palermo piange la scomparsa di Alessia La Rosa, una bambina di otto anni che aveva conquistato il cuore di molti come “la guerriera”. Dopo una lotta durata circa sette anni contro un tumore, iniziata in tenera età, Alessia non è più tra noi. La sua storia ha coinvolto molte persone, diventando un simbolo di resilienza e amore per il calcio, che aveva anch’esso rappresentato un elemento importante nella sua vita.

La lunga battaglia contro il tumore. Alessia La Rosa non ce l’ha fatta. La bambina palermitana di appena 8 anni, conosciuta da tutti come “la guerriera”, si è spenta dopo una lunghissima battaglia contro un tumore iniziata quando aveva poco più di un anno. La sua storia aveva emozionato l’intera Italia calcistica. Non solo Palermo FC, ma anche tifoserie avversarie, giocatori e semplici appassionati si erano stretti attorno a lei negli ultimi mesi con cori, striscioni e messaggi di sostegno comparsi in diversi stadi italiani. Il legame speciale con il Palermo e Jacopo Segre. Alessia era diventata uno dei volti simbolo della passione rosanero. Abbonata in curva Nord insieme alla famiglia, viveva il Palermo con entusiasmo contagioso.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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