A Palermo, centinaia di persone si sono radunate allo stadio Barbera per rendere l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la bambina di otto anni deceduta ieri sera dopo una lunga malattia. La camera ardente ha attirato un grande afflusso di familiari, amici e cittadini, tra cui anche alcuni membri della squadra di calcio locale. La folla si è stretta intorno alla famiglia, dimostrando vicinanza e partecipazione in un momento di grande dolore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Centinaia di persone allo stadio Barbera per la camera ardente. Una folla commossa si è riunita allo stadio Barbera di Palermo per rendere omaggio ad Alessia La Rosa, la bambina di otto anni scomparsa ieri, 12 maggio, in serata dopo una lunga battaglia contro la malattia. La camera ardente è stata allestita all’interno dell’impianto sportivo, luogo simbolico per la piccola tifosa rosanero. Cori, fumogeni e striscioni per ricordare Alessia. Fin dalle prime ore del pomeriggio, centinaia di tifosi e cittadini hanno raggiunto lo stadio per salutare Alessia. Tra cori dedicati alla bambina, applausi e fumogeni accesi all’esterno della struttura, Palermo ha voluto stringersi attorno alla famiglia in un momento di grande dolore.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Palermo abbraccia Alessia, in centinaia per l’ultimo saluto alla ‘guerriera’: attesa anche la squadra Rosanero

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