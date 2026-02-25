Incendio a Grosseto | canna fumaria in fiamme vigili del fuoco

Un incendio ha colpito un palazzo di Grosseto nel primo pomeriggio di oggi, 25 febbraio. Le fiamme, originate da una canna fumaria, sono state domate dai vigili del fuoco del comando locale. L’allarme è scattato in via Mozambico, dove il surriscaldamento dell’impianto ha causato l’incendio al piano terreno. I pompieri sono intervenuti rapidamente, evitando la propagazione delle fiamme agli appartamenti circostanti. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati, e i danni agli immobili limitrofi sono stati minimi. L’intervento dei vigili del fuoco è stato determinante per contenere l’incendio. Gli operatori hanno lavorato per raffreddare la canna fumaria e verificare le condizioni di sicurezza dell’impianto. La prontezza dei soccorritori ha evitato che le fiamme si propagassero ai piani superiori o agli appartamenti vicini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

