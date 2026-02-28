Si fermano ad aiutare i feriti di un tamponamento e vengono travolti da un'auto | un morto e 3 feriti sull'A1

Nella notte sull'autostrada A1 Milano-Napoli, all'altezza di Castelfranco Emilia, quattro auto sono state coinvolte in un maxi tamponamento. Dopo l'incidente, alcuni automobilisti si sono fermati per prestare soccorso ai feriti, ma sono stati travolti da un'auto in transito. L'incidente ha provocato un morto e tre feriti.

Nella notte lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli all'altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un maxi tamponamento che ha coinvolto quattro auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maxi tamponamento sull’A16: nove feriti all’altezza del casello di BaianoNove feriti all'altezza del casello di Baiano, in direzione Napoli, lungo l'autostrada A16: sono stati portati tra gli ospedali di Avellino e di Nola.

Tamponamento a catena sull’A1: un morto e 3 feriti nel ModeneseModena, 28 febbraio 2026 – Una persona è morta e tre sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, in un tamponamento a catena tra quattro auto,...

