Fuga dai carabinieri senza patente | inseguimento e denuncia

A Licata, un giovane di 21 anni è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri dopo aver tentato di scappare durante un controllo. L’uomo, disoccupato, era al volante senza aver mai conseguito la patente. Quando i militari gli hanno ordinato di fermarsi, invece di rispettare l’alt ha accelerato e si è dato alla fuga. L’inseguimento si è concluso con la sua identificazione e la denuncia per resistenza e guida senza patente.

Alt dei carabinieri, ma lui accelera e scappa. È successo a Licata dove un 21enne disoccupato è stato rintracciato e denunciato a piede libero per resistenza e guida senza patente, mai conseguita.Il giovane era al volante di una Fiat Cinquecento quando i militari dell'Arma, impegnati in un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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SCAPPA DAI CARABINIERI, CON AUTO RUBATA E SENZA PATENTE: FOLLE INSEGUIMENTO IN CITTÀ

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