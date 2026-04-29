Un inseguimento tra Monserrato e Selargius ha portato all’arresto di un giovane di 25 anni. Durante la corsa, l’uomo ha tentato di scappare a bordo di un’auto senza patente, dando vita a un inseguimento ad alta velocità con le forze dell’ordine. Alla fine, è stato fermato e portato in commissariato. La fuga è durata diversi chilometri prima di concludersi con l’arresto.

? Cosa sapere Inseguimento tra Monserrato e Selargius: arrestato 25enne senza patente dopo fuga ad alta velocità.. Tribunale condanna il giovane a sette mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.. Un venticinquenne residente a Selargius è stato condannato a sette mesi di reclusione con sospensione condizionale dopo una fuga ad alta velocità iniziata nella notte tra Monserrato e le strade dell’hinterland cagliaritano. Il giovane, già noto alle autorità per precedenti registrati negli archivi delle Forze di Polizia, ha dato il via a una sequenza di eventi pericolosi dopo aver ignorato i segnali luminosi di un’auto dei Carabinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga folle senza patente: 25enne arrestato dopo l’inseguimento

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