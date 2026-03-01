Modena fuga dai carabinieri finisce in tragedia | morta un’anziana di 89 anni arrestato un ventenne senza patente

Nel pomeriggio a Modena, un inseguimento tra carabinieri e un’auto in fuga si è concluso con la morte di un’anziana di 89 anni. Durante il tentativo di fermare il veicolo, un uomo di 20 anni senza patente è stato arrestato. La situazione ha portato a un grave incidente che ha coinvolto anche la donna.

Un inseguimento tra carabinieri e un’auto in fuga si è trasformato in tragedia nel pomeriggio a Modena. Una donna di 89 anni, Antonietta Berselli, è morta dopo essere rimasta gravemente ferita nello scontro tra due vetture. Alla guida dell’auto che tentava di sottrarsi al controllo c’era un ventenne che, secondo quanto ricostruito, non aveva mai conseguito la patente. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio stradale aggravato, oltre a resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. Lo schianto durante la fuga. L’incidente è avvenuto nella zona Crocetta, tra via Nonantolana, via Albareto e via Ciro Menotti. Un’ Alfa Romeo 159, con quattro persone a bordo, alla vista di due pattuglie dei carabinieri ha accelerato per evitare un controllo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

