A Frosinone, tra Alatri e Anagni, diverse chiese sono state prese di mira da atti vandalici e sacrileghi, tra cui la decapitazione di statue sacre. Le autorità locali hanno risposto con richieste di maggiore vigilanza per prevenire ulteriori danni alle strutture religiose. La serie di episodi ha suscitato preoccupazione tra i fedeli e le istituzioni religiose della zona.

Una serie inquietante di atti sacrileghi e vandalismi sta interessando diverse chiese situate tra Alatri e Anagni, nella provincia di Frosinone, sollevando un crescente allarme tra i fedeli e le istituzioni religiose. Negli ultimi giorni, si sono verificati episodi ravvicinati di profanazione, caratterizzati da statue danneggiate, oggetti sacri rubati e luoghi di culto violati. Particolarmente allarmante è quanto accaduto ad Alatri, dove, all’interno della chiesa di Santo Stefano, un individuo con il volto coperto ha sottratto oggetti religiosi e ha profanato la statua della Madonna di Fatima, ritrovata a terra e capovolta. Questo gesto si colloca in una sequenza più ampia di eventi analoghi che hanno avuto luogo anche ad Anagni e nel capoluogo Frosinone.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Frosinone: statue sacre decapitate e atti vandalici Chiese, Ciacciarelli: “piu’ vigilanza”

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