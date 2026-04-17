Frosinone furti e vandalismi nelle chiese | le indagini della polizia

A Frosinone, le forze dell’ordine stanno portando avanti indagini riguardo a diversi episodi di furto e vandalismo verificatisi in alcune chiese della città. La polizia ha avviato le verifiche per identificare gli autori di queste azioni e raccogliere elementi utili alle indagini in corso. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sui sospettati o sui danni subiti dagli edifici religiosi.

La Polizia di Stato ha avviato serrate indagini a Frosinone per individuare i responsabili di una serie di episodi criminosi avvenuti all’interno di alcune chiese del capoluogo.Nel mirino degli investigatori, in particolare, il furto consumato il 24 marzo nella chiesa Madonna della Neve e il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Furti di rame nelle chiese: coppia denunciataFurto di rame nelle chiese dell’Appennino, grazie all’informazione dei cittadini e al controllo dei varchi stradali, i Carabinieri della stazione di... Frosinone, blitz della Polizia: 61 provvedimenti per stroncare risse, furti e atti illecitiIn dettaglio, 35 Fogli di via sono stati emessi nei confronti di altrettanti soggetti, con divieto di fare ritorno nei comuni della provincia in cui... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Stazione di Frosinone e quartiere Scalo: perché cresce la percezione di insicurezza; Raid notturno agli impianti della SSD Colonna: vandali in azione. Gesto vile, ma non arretriamo. Furto in un’attività commerciale, denunciato un uomo a FrosinoneIntervento della Polizia di Stato nella giornata di ieri a Frosinone, dove un uomo è stato denunciato per il reato di furto aggravato. Ad operare sono stati gli agenti della Squadra Volante della Ques ... tunews24.it Frosinone, furti e danneggiamenti. I residenti: «Servono le telecamere»Furti, atti vandalici, spaccio: i residenti del centro storico di Frosinone chiedono l’installazione di telecamere per arginare questi fenomeni che rendono sempre più difficile la frequentazione della ... ilmessaggero.it LEONILDE ABBANDONATA A SOLI 3 MESI 339 8362187 Solo messaggi WhatsApp Breve presentazione Frosinone Trovata così… tra vomito e feci, sporca e disperata. Una cucciola di appena 3 mesi che, per sopravvivere, ha mangiato erba… perch facebook