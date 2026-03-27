La Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato preventivamente più di 1,8 milioni di euro a una società locale specializzata nella produzione di macchine per imballaggio. Quindici persone risultano essere indagate nell'ambito di un’indagine per frode fiscale nel territorio parmense. Le operazioni di sequestro sono state eseguite in relazione a questa vicenda.

Operazione della Guardia di Finanza su una società del settore imballaggi: contestate fatture false e manodopera irregolare. Il comandante Angelini: "Grave danno a economia e legalità" La Guardia di Finanza di Parma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 1,8 milioni di euro nei confronti di una società del territorio attiva nella produzione di macchine per imballaggio. Il provvedimento, disposto dal Gip su richiesta della Procura, rientra in un’indagine che coinvolge complessivamente 15 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, indagati per emissione e utilizzo di fatture false. Al centro dell’inchiesta un articolato sistema di frode fiscale basato su contratti di appalto fittizi, utilizzati per mascherare un’illecita somministrazione di manodopera. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Frode fiscale nel Parmense: sequestri per oltre 1,8 milioni, 15 indagati

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