Sonia Bottacchiari e i figli avvistati in una zona di montagna in Friuli | le ricerche lungo i sentieri

Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, di 14 e 16 anni, sono stati avvistati in una zona di montagna nel Friuli. Le ricerche sono in corso lungo i sentieri tra questa regione e la Slovenia, dopo che un testimone ha confermato di averli notati in quella zona. La donna e i ragazzi sono scomparsi da diverse settimane, e le operazioni di ricerca si concentrano su questa area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui