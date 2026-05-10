Sonia Bottacchiari e i figli avvistati in una zona di montagna in Friuli | le ricerche lungo i sentieri
Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, di 14 e 16 anni, sono stati avvistati in una zona di montagna nel Friuli. Le ricerche sono in corso lungo i sentieri tra questa regione e la Slovenia, dopo che un testimone ha confermato di averli notati in quella zona. La donna e i ragazzi sono scomparsi da diverse settimane, e le operazioni di ricerca si concentrano su questa area.
Un avvistamento della donna e dei due figli di 14 e 16 anni di Piacenza, scomparsi da settimane, è ritenuto particolarmente attendibile dai soccorsi che stanno concentrando le le ricerche lungo i sentieri di montagna tra Friuli e la Slovenia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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