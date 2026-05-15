Freeski svelata la bozza di Coppa del Mondo 2026 27 | 13 gare tra halfpipe slopestyle e big air Il calendario completo

Da sportface.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata pubblicata la bozza del calendario della Coppa del Mondo di freeski per la stagione 202627, che prevede 13 gare suddivise tra discipline di halfpipe, slopestyle e big air. La competizione si apre il 27 novembre con una prova di big air a Innsbruck, mentre i Mondiali si svolgeranno tra marzo e aprile a Montafon. Il calendario non include tappe in Italia. La versione definitiva sarà resa nota nei prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si parte con il big air di Innsbruck il 27 novembre, i Mondiali a Montafon tra marzo e aprile. Nessuna tappa italiana nel programma. Approvazione definitiva al Congresso FIS di Belgrado il 10 e 11 giugno. Anche il freeski freestyle ha il suo orizzonte stagionale. Dopo le bozze di calendario già diffuse per lo snowboard alpino e lo snowboardcross, dal “Committee Spring Meeting” di Portorose, in Slovenia, è emerso anche il programma provvisorio della Coppa del Mondo freeski park and pipe 202627. Tredici le gare in calendario, che saranno definitivamente ratificate al Congresso FIS di Belgrado del 10 e 11 giugno: cinque di halfpipe, quattro di slopestyle e quattro di big air. 🔗 Leggi su Sportface.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Snowboard, svelata la bozza di Coppa del Mondo 2026/27: Cortina, Carezza e Cervinia tra le tappe italiane. I calendari completiDiciotto gare per lo snowboard alpino, almeno quattordici per lo snowboardcross: la stagione si aprirà in Cina e a Cervinia a dicembre, i Mondiali a...

Calendario Coppa del Mondo sci di fondo 2026-2027: la bozza delle date e le gare che ospiterà l’ItaliaLa FIS, in occasione del ‘Commitee Spring Meeting’ andato in scena nei giorni scorsi a Portorose (in Slovenia), ha stilato la bozza del calendario...

coppa del mondo freeski svelata la bozzaCalendario Coppa del Mondo sci alpino 2026-2027: la bozza delle località e le gare che ospiterà l’ItaliaIn occasione del 'Fis Commitee Spring Meeting' andato in scena nei giorni scorsi a Portorose (in Slovenia) è stata definita la bozza di calendario della ... oasport.it

coppa del mondo freeski svelata la bozzaCalendario Coppa del Mondo sci di fondo 2026-2027: la bozza delle date e le gare che ospiterà l’ItaliaLa FIS, in occasione del 'Commitee Spring Meeting' andato in scena nei giorni scorsi a Portorose (in Slovenia), ha stilato la bozza del calendario della ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web