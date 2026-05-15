Freeski svelata la bozza di Coppa del Mondo 2026 27 | 13 gare tra halfpipe slopestyle e big air Il calendario completo
È stata pubblicata la bozza del calendario della Coppa del Mondo di freeski per la stagione 202627, che prevede 13 gare suddivise tra discipline di halfpipe, slopestyle e big air. La competizione si apre il 27 novembre con una prova di big air a Innsbruck, mentre i Mondiali si svolgeranno tra marzo e aprile a Montafon. Il calendario non include tappe in Italia. La versione definitiva sarà resa nota nei prossimi mesi.
Si parte con il big air di Innsbruck il 27 novembre, i Mondiali a Montafon tra marzo e aprile. Nessuna tappa italiana nel programma. Approvazione definitiva al Congresso FIS di Belgrado il 10 e 11 giugno. Anche il freeski freestyle ha il suo orizzonte stagionale. Dopo le bozze di calendario già diffuse per lo snowboard alpino e lo snowboardcross, dal “Committee Spring Meeting” di Portorose, in Slovenia, è emerso anche il programma provvisorio della Coppa del Mondo freeski park and pipe 202627. Tredici le gare in calendario, che saranno definitivamente ratificate al Congresso FIS di Belgrado del 10 e 11 giugno: cinque di halfpipe, quattro di slopestyle e quattro di big air. 🔗 Leggi su Sportface.it
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