Frattesi pronto all’addio | saluta i tifosi sui social? Il post dopo la vittoria della Coppa Italia

Dopo la vittoria in Coppa Italia, il centrocampista ha pubblicato un messaggio sui social rivolto ai tifosi. Nel post, ha ringraziato i sostenitori per il supporto durante la stagione e ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. Nei giorni successivi, sono circolate voci su una possibile partenza del giocatore, che sembrerebbe essere vicina a un nuovo club. La società non ha ancora commentato ufficialmente le intenzioni riguardo al trasferimento.

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