Assalto nella notte al bancomat delle Poste | ATM fatto esplodere a Santomenna

Nella notte a Santomenna, intorno alle 4, un gruppo di criminali ha fatto esplodere lo sportello bancomat delle Poste Italiane. L’ATM è stato colpito con un ordigno e danneggiato di conseguenza. Nessuno è rimasto ferito durante l’azione, che si è svolta senza altri episodi di violenza. La zona è stata raggiunta dalle forze dell’ordine poco dopo l’accaduto.

L’esplosione ha provocato danni alla struttura dell’ufficio postale e all’area circostante, mentre resta ancora da chiarire se i criminali siano riusciti a portare via il denaro contenuto nello sportello automatico Notte di paura a Santomenna, dove intorno alle 4 del mattino una banda criminale ha preso di mira lo sportello automatico di Poste Italiane, facendolo esplodere. Secondo le prime informazioni, i malviventi avrebbero utilizzato la tecnica dell’esplosivo per forzare l’ATM installato presso l’ufficio postale del piccolo centro della provincia di Salerno. Il boato, avvertito distintamente dai residenti della zona, ha svegliato numerosi cittadini nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Assalto nella notte a Sant’Agata de’ Goti: Bancomat fatto esplodere e portato viaTempo di lettura: < 1 minutoColpo nella notte a Sant’Agata de’ Goti, dove ignoti hanno preso di mira il Bancomat della Banca di Credito Popolare in... Leggi anche: Tentato colpo alle Poste nella notte, fanno esplodere l'Atm e poi scappano Una selezione di notizie su Assalto nella notte al bancomat delle... Temi più discussi: Monteparano, assalto al bancomat di Monte dei Paschi: banda della marmotta fugge con la cassaforte; Assalto con esplosivo al bancomat di Banca Annia nella notte: boato a Rosolina; Assalto al bancomat nella notte a Monteparano; Assaltano il bancomat nella notte: caccia ai ladri. Valmontone, banca fatta esplodere nella notte: assalto al bancomat sulla Casilina, caccia ai rapinatori. Le immaginiValmontone, assalto nella notte al bancomat della Banca Popolare del Lazio in via Casilina: esplosione, danni alla filiale e indagini in corso ... ilquotidianodellazio.it Valmontone, assalto al bancomat nella notte: esplosione alla Banca Popolare del LazioNotte di grande paura a Valmontone, dove una banda specializzata nei colpi con cariche esplosive ai bancomat ha preso di mira lo sportello automatico ... castellinotizie.it Il Ritorno della Casta, assalto alla giustizia, edito da Bompiani, uscito il 3 Marzo è già in classifica, la casa editrice in tempi strettissimi ha stampato 35 mila copie. Dopo aver assistito impotenti e silenti alla distruzione del diritto internazionale, si passerà a quell - facebook.com facebook Cuba, manca il cibo e parte l'assalto alla sede del partito comunista x.com