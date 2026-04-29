Raid punitivo per un debito di droga | scarcerato Ferrante concessi i domiciliari

Un uomo coinvolto in un raid punitivo legato a un debito di droga è stato scarcerato e ora si trova agli arresti domiciliari. Il Tribunale del Riesame ha deciso di sostituire la detenzione in carcere con questa misura, consentendo così al pregiudicato di tornare a vivere nella propria abitazione. La decisione riguarda anche il genero di un noto esponente criminale, che torna così libero in attesa di ulteriori sviluppi.

Il genero del boss Marino torna a casa: il Tribunale del Riesame sostituisce la detenzione in carcere per il pregiudicato di Altavilla Irpina.Il profilo di Sabato Ferrante e la sua posizione nel traffico di drogaSabato Ferrante ha ventotto anni, è originario di Altavilla Irpina, in provincia di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Giugliano, fermato con droga in auto: concessi domiciliari per Giovanni “o napulitano” Scarcerata la borseggiatrice “Shakira”: concessi i domiciliari perché in gravidanzaÈ tornata in libertà, anche se non completamente, la 22enne conosciuta come “Shakira”, considerata una delle borseggiatrici più attive tra Venezia e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Raid punitivo al parco per un debito di droga: sette giovani della gang patteggiano 2 anni; Raid punitivo a casa dei rom, picchiati con ferri e pugni: pochi giorni prima avrebbero aggredito un buttafuori; Cinque colpi contro un’auto, inchiodato dal Dna sull’arma; Accoltellamento per un debito in piazza Baldissera: 4 arresti per tentato omicidio. Raid punitivo per un debito di droga contro un 27enne marocchino: 5 ventenni di Mogliano e Marcon nei guai. Il blitz all'alba dei carabinieriZERO BRANCO (TREVISO) - Un vero e proprio raid punitivo, pianificato in chat, per un debito di droga. Un episodio grave, sottolinea il Tenente Colonnello Stefano Mazzanti, a capo del Reparto operativo ... ilgazzettino.it Raid punitivo per un debito di droga, 5 ventenni nei guai. Il Tenente Colonnello Mazzanti: «L'aggressione pianificata in chat, episodio grave» VIDEOZERO BRANCO (TREVISO) - Un vero e proprio raid punitivo, pianificato in chat, per un debito di droga. Un episodio grave, sottolinea il Tenente Colonnello Stefano Mazzanti, a capo del Reparto operativo ... ilgazzettino.it Raid punitivo, picchiati con ferri e pugni. Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook