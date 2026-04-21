Italia e Germania bloccano lo stop all’Accordo Ue-Israele Tajani | Meglio sanzioni individuali ai coloni violenti

Durante la riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea a Lussemburgo, non è stata decisa alcuna sospensione dell’Accordo di Associazione tra l’UE e Israele, né sul fronte delle iniziative di collaborazione come il programma Horizon Europe. Italia e Germania hanno concordato nel bloccare ogni proposta di stop all’accordo, mantenendo inalterate le relazioni tra le parti. Il ministro degli Esteri italiano ha espresso preferenza per sanzioni individuali contro i coloni violenti.

I ministri degli Esteri dell’Ue riuniti oggi a Lussemburgo non prenderanno alcuna decisione sulla sospensione dell’ Accordo di Associazione Ue-Israele, neppure parziale, né sulla interruzione di iniziative specifiche di collaborazione, come il programma su ricerca e innovazione Horizon Europe. Lo hanno detto fonti informate citate dall’Ansa, e lo ha confermato lo stesso ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. «Oggi sull’accordo Ue-Israele non sarà presa nessuna decisione, anche perché non ci sono né le condizioni numeriche né politiche », ha detto il capo della Farnesina arrivando a Lussemburgo dopo aver fatto tappa a Milano per l’apertura del Salone del Mobile.🔗 Leggi su Open.online

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