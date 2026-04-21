Tajani ' meglio sanzioni a coloni violenti che stop a intesa Ue-Israele'

Il ministro ha dichiarato che oggi non verranno prese decisioni riguardo all’accordo tra l’Unione Europea e Israele, poiché mancano le condizioni sia dal punto di vista numerico che politico. Ha inoltre affermato che è preferibile applicare sanzioni a coloni violenti piuttosto che sospendere l’intesa tra le due parti. La discussione si svolge in un momento di tensione crescente nella regione, con attenzione rivolta alle azioni dei coloni e alle risposte internazionali.

"Oggi sull'accordo Ue-Israele non sarà presa nessuna decisione anche perché non ci sono né le condizioni numeriche né politiche. Io credo che sia meglio sanzionare individualmente i responsabili, penso ai coloni violenti, o incrementare le sanzioni. Ma non credo che bloccare un accordo commerciale sia uno strumento utile, perché poi si va a colpire la popolazione in generale israeliana. Quindi noi rimaniamo fortemente perplessi su questo, ma oggi non si prenderà un'iniziativa. Abbiamo, credo, una posizione analoga a quella della Germania". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue Esteri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tajani, 'meglio sanzioni a coloni violenti che stop a intesa Ue-Israele' Notizie correlate Via libera di Israele a misure per ampliare gli insediamenti dei coloni. Guterres (Onu): “Preoccupato”. Condanne anche da Ue e Lega ArabaTra le norme più radicali c’è la rimozione del divieto di vendere terreni della Cisgiordania a ebrei, in vigore da oltre 60 anni, ossia dal periodo... Leggi anche: Ue verso lo stop all’intesa sui dazi Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tajani, 'meglio sanzioni a coloni violenti che stop a intesa Ue-Israele'; Patto Tajani-Giuli per evitare l’arrivo dei russi alla Biennale; Travaglio a La7: Tajani? Un’ameba. Sequestrato per 4 ore dai figli di Berlusconi, roba indecente e scandalosa anche in Corea del Nord; Guerra, Travaglio denuncia doppiopesismo Russia-Israele: Perché quell’ameba di Tajani non condanna anche Netanyahu?. Tajani, 'meglio sanzioni a coloni violenti che stop a intesa Ue-Israele'Oggi sull'accordo Ue-Israele non sarà presa nessuna decisione anche perché non ci sono né le condizioni numeriche né politiche. Io credo che sia meglio sanzionare individualmente i responsabili, ... ansa.it Tajani Missione a Hormuz? Meglio se sotto egida Onu o UeMILANO - Sullo stretto di Hormuz serve una missione internazionale, meglio se c'è l'egida dell'Onu o dell'Unione Europea. Deve però finire la fase di conflitto, sarà post conflitto. Siamo pronti a fa ... laprovinciacr.it "Dopo la fine del conflitto servirà una missione internazionale a Hormuz, meglio sotto l'egida dell'Onu, ma può essere anche l'Ue, vediamo. L'Italia è pronta a fare la sua parte": così il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, a margine della cerimonia di ina facebook Domani il Consiglio Affari esteri discuterà la sospensione dell’accordo di associazione Ue-Israele. Il Ministro Tajani faccia sapere agli italiani da che parte sta: se sostiene il diritto internazionale o il Governo Netanyahu. Il voto del Governo italiano potrebbe ess x.com