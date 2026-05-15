Fratelli di Crozza Meloni tra governo longevo ministri in guerra e nostaglia del lockdown
Nel corso di una delle sue caricature, Maurizio Crozza interpreta nuovamente la presidente del consiglio, concentrandosi sulla durata dell’attuale esecutivo. La satira mette in evidenza come la leader si impegni a difendere la stabilità del governo, mentre si succedono notizie di tensioni tra ministri e richiami alla nostalgia per i periodi di lockdown. La scena riflette le dinamiche politiche e le discussioni interne all’esecutivo, con un’attenzione particolare alle reazioni pubbliche e alle dichiarazioni ufficiali.
Maurizio Crozza torna nei panni di Giorgia Meloni, impegnata a difendere la “longevità” del suo governo. Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Giorgia Meloni, impegnata a dif. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Crozza Meloni Benvenuti alla Rai Tele-Meloni italiana
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