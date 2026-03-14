fratelli di crozza meloni tra i giudici che ostacolano il suo lavoro e la vicenda con giusi bartolozzi

Maurizio Crozza interpreta Giorgia Meloni, descrivendo le sue difficoltà nel ruolo politico. Si parla di giudici che ostacolano il suo lavoro e di una vicenda legata a Giusi Bartolozzi. Nel suo monologo, Crozza fa riferimento a questioni come stipendi, asili e altre tematiche di attualità senza entrare nel merito delle cause o delle motivazioni.

Maurizio Crozza veste i panni di Giorgia Meloni che, tra stipendi da alzare, asili da aprire e assunzioni da gestire Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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