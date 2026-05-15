Fratelli di Crozza Crosetto e il riarmo come soluzione a tutto
In un nuovo sketch, un comico interpreta il ministro della Difesa, sostenendo che investire nel settore militare sia una soluzione da adottare senza esitazioni. Durante la scena, si evidenzia come la figura rappresentata consideri il riarmo come un passo fondamentale per il paese. Nessun commento viene fatto sui dettagli delle politiche o sui dati economici, ma si insiste sulla convinzione che aumentare le spese militari rappresenti una risposta ai problemi attuali.
Maurizio Crozza nei panni del ministro della Difesa Guido Crosetto, convinto che oggi investire nelle armi sia una priorità assoluta. Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza nei panni del ministr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Fratelli, Crosetto mi ha detto se gli vendo questo video… me lo paga tre volte.
Sullo stesso argomento
Fratelli di Crozza, Crosetto e il ruolo "Centrale" dell'Italia negli equilibri internazionaliMaurizio Crozza torna nei panni del ministro Guido Crosetto che prova a spiegare quale sia il peso dell'Italia negli equilibri internazionali Nella...
Fratelli di Crozza, Crosetto racconta il suo viaggio a Dubai tra vacanze, allarmi di guerra e misteriosi "Baratri"Maurizio Crozza veste i panni del ministro Guido Crosetto alle prese con le domande sul suo viaggio a Dubai Nella prima puntata della nuova stagione...
E anche stasera non la si fa a #CrozzaRedRonnie #FratelliDiCrozza facebook
Crozza sull’Italia tra salari giù e armi record: O costruiamo la pace o costruiamo le armiMaurizio Crozza a Fratelli di Crozza racconta un’Italia tra salari in calo, potere d’acquisto perso e crescita record dell’industria bellica italiana ... affaritaliani.it
Fratelli di Crozza, la puntata del 15 maggio in diretta: tutte le imitazioniFratelli di Crozza diretta 15 maggio. Maurizio Crozza realizza nuove parodie e monologhi incentrati sui temi di attualità. maridacaterini.it