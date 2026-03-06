Fratelli di Crozza Crosetto racconta il suo viaggio a Dubai tra vacanze allarmi di guerra e misteriosi Baratri

Il ministro Guido Crosetto ha raccontato il suo viaggio a Dubai, dove ha trascorso qualche giorno tra vacanze e incontri. Durante l’intervista, ha parlato degli allarmi di guerra e di alcuni misteriosi

Maurizio Crozza veste i panni del ministro Guido Crosetto alle prese con le domande sul suo viaggio a Dubai Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del ministro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Crozza-Crosetto e il rientro in Italia da Dubai: “Io pago tutto tre volte, anche il caffè. La guerra? L’ho saputo dal video di BigMama”Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni del Ministro della Difesa e racconta così il suo rientro in Italia dopo essere rimasto bloccato a...

Guido Crosetto bloccato in vacanza a Dubai fa impazzire i social: dall’imitazione di Crozza ai meme esilarantiCon ironia e sarcasmo, tutti commentano l’imbarazzante figuraccia del ministro piemontese che non sapeva niente della guerra in Iran Tra...

