Fratelli di Crozza Crosetto racconta il suo viaggio a Dubai tra vacanze allarmi di guerra e misteriosi Baratri

Il ministro Guido Crosetto ha raccontato il suo viaggio a Dubai, dove ha trascorso qualche giorno tra vacanze e incontri. Durante l’intervista, ha parlato degli allarmi di guerra e di alcuni misteriosi

Maurizio Crozza veste i panni del ministro Guido Crosetto alle prese con le domande sul suo viaggio a Dubai Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del ministro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Crosetto racconta il suo viaggio a Dubai tra vacanze, allarmi di guerra e misteriosi "Baratri" Crozza-Crosetto e il rientro in Italia da Dubai: “Io pago tutto tre volte, anche il caffè. La guerra? L’ho saputo dal video di BigMama”Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni del Ministro della Difesa e racconta così il suo rientro in Italia dopo essere rimasto bloccato a... Guido Crosetto bloccato in vacanza a Dubai fa impazzire i social: dall’imitazione di Crozza ai meme esilarantiCon ironia e sarcasmo, tutti commentano l’imbarazzante figuraccia del ministro piemontese che non sapeva niente della guerra in Iran Tra... Approfondimenti e contenuti su Fratelli di Crozza Crosetto racconta il.... Temi più discussi: Crozza-Crosetto: Della guerra ho saputo dal video di Big Mama; Crozza-Crosetto e il rientro in Italia da Dubai: Io pago tutto tre volte, anche il caffè. La guerra? L'ho saputo dal video di BigMama; Crozza-Crosetto: Dello scoppio della guerra sono stato informato dal video di Big Mama; Guido Crosetto bloccato in vacanza a Dubai fa impazzire i social: dall’imitazione di Crozza ai meme esilaranti. Fratelli di Crozza, la puntata del 6 marzo: al via la nuova edizione del programma, tutte le imitazioniFratelli di Crozza diretta 6 marzo. Nella puntata, il comico commenta, con imitazioni e monologhi, i principali di temi di attualità. maridacaterini.it Crozza-Crosetto e il rientro in Italia da Dubai: Io pago tutto tre volte, anche il caffè. La guerra? L’ho saputo dal video di BigMamaMaurizio Crozza veste per la prima volta i panni del Ministro della Difesa e racconta così il suo rientro in Italia dopo essere rimasto bloccato a Dubai per gli attacchi in Iran ... ilfattoquotidiano.it Venerdì 6 marzo torna "Fratelli di Crozza" sul Canale Nove: questa volta il comico e conduttore interpreta il ministro della difesa Guido Crosetto, al centro di polemiche per il suo viaggio a Dubai con la famiglia, quando è rimasto bloccato a causa dello scoppio - facebook.com facebook Fratelli, #CrozzaCrosetto ci ha detto se gli vendiamo questo video... lo paga tre volte. #FratelliDiCrozza da venerdì 6 marzo in prima serata sul @nove x.com