Fratelli di Crozza Crosetto e il ruolo Centrale dell' Italia negli equilibri internazionali

Maurizio Crozza interpreta di nuovo il ministro Guido Crosetto in uno sketch in cui cerca di spiegare il ruolo centrale dell’Italia negli equilibri internazionali. La scena vede Crosetto parlare di strategie e posizionamenti del paese sui temi globali, cercando di trasmettere un’immagine di importanza e influenza. Lo spettacolo combina satire e interpretazioni, offrendo uno spaccato della visione del ministro sulla scena internazionale.

Maurizio Crozza torna nei panni del ministro Guido Crosetto che prova a spiegare quale sia il peso dell'Italia negli equilibri internazionali Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Mauriz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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