Durante la trasmissione Rai 1 La Volta Buona, una donna di 95 anni, ospite di Caterina Balivo, ha pronunciato una frase molto forte sul marito deceduto. La sua affermazione ha sorpreso sia gli spettatori in studio che quelli a casa, generando reazioni di incredulità sui social media. La frase ha attirato l'attenzione su un momento che ha lasciato tutti senza parole, creando un forte clamore tra il pubblico presente e quello che seguiva la trasmissione da casa.

Durante La Volta Buona su Rai 1, una signora di 95 anni ospite di Caterina Balivo ha pronunciato una frase durissima sul marito morto, lasciando senza parole lo studio e il pubblico a casa. Il momento è diventato subito virale sui social e ha acceso il dibattito online. Una battuta pronunciata con estrema naturalezza ha trasformato un momento televisivo leggero in una scena di totale imbarazzo. È successo durante la puntata del 14 maggio de La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Ospite della trasmissione era Nora, una donna di 95 anni, campionessa di nuoto e protagonista di un’intervista che inizialmente aveva toni ironici e distesi. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Frase choc sul marito morto a La Volta Buona: pubblico incredulo e social impazziti!

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