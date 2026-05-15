Frascati Scherma due neo campioni d’Italia Under 14

Il club di scherma di Frascati ha conquistato due medaglie d’oro ai campionati italiani Under 14 che si sono svolti a Riccione. La squadra, composta da giovani atleti, ha ottenuto risultati importanti dimostrando la continuità del suo settore giovanile. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi giovani schermidori provenienti da diverse regioni italiane. La vittoria rafforza la posizione del club come uno dei principali nel panorama della scherma nazionale under 14.

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