Frascati Scherma | cinque podi tra i fiorettisti nel campionato regionale Cadetti e Giovani

Nel fine settimana, gli atleti del Frascati Scherma sono scesi in pedana ad Ariccia per partecipare al campionato regionale Cadetti e Giovani. Durante l’evento, cinque atleti della società hanno raggiunto il podio tra i fiorettisti, contribuendo a un risultato che ha coinvolto diverse categorie e portato attenzione alla loro presenza nella competizione.

Frascati (Rm) – Diversi atleti del Frascati Scherma si sono spostati nella vicina Ariccia nello scorso fine settimana. In programma, infatti, c'era il campionato regionale Cadetti e Giovani delle tre armi, anche se per fioretto e spada era valido anche come prova di qualifica al campionato.