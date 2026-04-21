Frascati Scherma trionfo a squadre in Coppa del Mondo per Errigo Bianchi e Marini

Il Frascati Scherma ha ottenuto un risultato positivo in occasione di una tappa di Coppa del Mondo Assolute di fioretto disputata al Cairo. La squadra composta da Errigo, Bianchi e Marini ha conquistato la vittoria nelle competizioni a squadre, aggiungendo un altro successo all’attività del club a livello internazionale. Nessun atleta del team ha gareggiato singolarmente in questa occasione.

Frascati (Rm) – Un altro successo internazionale per il Frascati Scherma. Stavolta non c’è stato alcun acuto individuale, ma è arrivato comunque un doppio trionfo nelle prove a squadre di Coppa del Mondo Assolute di fioretto che si sono tenute al Cairo (Egitto). Arianna Errigo e il Dream Team.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Scherma: sciabolatori noni nella prova a squadre in Coppa del Mondo. Trionfo della Francia a BudapestTermina con un piazzamento in top 10 la gara della spedizione azzurra in quel di Budapest, città che ha ospitato in questo fine settimana la tappa... Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica, 9 medaglie per l’Italia a Pisa: è ancora trionfo azzurroPisa – Terza medaglia d’oro per l’Italia che chiude in bellezza la tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Radici rocchisane, gloria mondiale: il trionfo di Emanuele Iaquinta; Frascati Scherma, trionfo a squadre in Coppa del Mondo per Errigo, Bianchi e Marini; Frascati Scherma, cinque podi nelle prove nazionali Under 14 di fioretto e sciabola. Frascati Scherma, trionfo a squadre in Coppa del Mondo per Errigo, Bianchi e MariniTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – Un altro successo internazionale per il Frascati Scherma. Stavolta non c’è stato alcun acuto individuale, ma è arrivato comunque ... osservatoreitalia.eu Frascati Scherma: la squadra di sciabola maschile sale in A1 e quella di spada maschile resta in A2Frascati (Rm) – Un fine settimana dedicato ai campionati italiani a squadre dalla serie A2 alla C. Il Frascati Scherma ha seguito con interesse il comportamento di tre gruppi nella kermesse andata in ... romatoday.it #Frascati Il Frascati Scherma continua a investire sui suoi talenti #ilmamilio #scherma facebook