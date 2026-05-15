Frane a Tizzano Giuseppe La Pietra incontra Pino Bicchielli | Forte sensibilità per il sistema produttivo locale

Recentemente, a Roma, un rappresentante locale ha incontrato l’onorevole Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. Durante l’incontro, sono state discusse le problematiche relative alle aree di Tizzano Val Parma e Corniglio, con particolare attenzione alle criticità legate alle recenti frane che hanno interessato queste zone. Il rappresentante ha evidenziato la sensibilità e l’attenzione rivolta al sistema produttivo locale nei confronti delle questioni ambientali e di sicurezza.

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