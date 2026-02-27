Porto di Ravenna in crescita | la Zls punta su semplificazioni e sostenibilità per il sistema produttivo

Il porto di Ravenna sta registrando un aumento delle attività e la Zona logistica semplificata dell’Emilia Romagna lavora per rendere più efficiente il sistema produttivo e logistico della regione. La Zls sta introducendo nuove misure per facilitare le operazioni e puntare sulla sostenibilità ambientale. Il focus è sulla crescita e sulla modernizzazione delle infrastrutture portuali, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti e i servizi.

La Zona logistica semplificata dell'Emilia Romagna accelera il suo percorso virtuoso per l'intero tessuto industriale e logistico regionale. Lo fa chiamando a raccolta e allineando i suoi principali attori in un incontro promosso da Economia Pulita e ospitato nella sede dell'Autorità portuale.