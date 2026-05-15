A Nantes, nel quartiere di Port Boyer, si sono registrati dei momenti di tensione a causa di una sparatoria che ha causato un morto e due feriti tra ragazzi di età compresa tra 13 e 15 anni. Le autorità stanno indagando sui legami tra i giovani coinvolti e attività di organizzazioni criminali che, secondo le fonti, avrebbero arruolato minori. La situazione ha portato i genitori a manifestare preoccupazione per la sicurezza dei propri figli e per il rischio di coinvolgimento in episodi di violenza.

Nel quartiere popolare di Port Boyer, a Nantes, i genitori cominciano a temere per la vita dei loro ragazzi. Intorno alle 19.30 di ieri un giovane di 15 anni è morto, colpito da un proiettile d’arma automatica, caduto in un agguato ai piedi di uno dei palazzoni di periferia dove viveva. I killer sono fuggiti in scooter. A terra c’erano altri due ragazzi, di 13 e 14 anni, trasportati in ospedale. Il tredicenne è molto grave. Ma dalle ultime informazioni di stamattina, sono entrambi fuori pericolo di vita. Gli inquirenti parlano di un regolamento di conti legato al narcotraffico. Un altro episodio, l’ultimo in Francia, dove vittime e sospetti sono ragazzini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francia, i narcos arruolano minorenni. L’ultima sparatoria a Nantes con un morto e due feriti: hanno tra i 13 e i 15 anni

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