Schianto tra due auto lungo l' A15 | tre feriti in ospedale tra cui due bambine di 10 e 13 anni

Lunedì 6 aprile, lungo l’autostrada A15 tra i caselli di Borgotaro e Berceto, si è verificato uno scontro tra due auto, un’utilitaria e un’Audi. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di Pasquetta, in direzione La Spezia. Tre persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale, tra cui due bambine di 10 e 13 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Tra i caselli di Borgotaro e Berceto, in direzione La Spezia: sul posto tre ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale Due auto, un'utilitaria e un'Audi, si sono scontrate mentre percorrevano l'autostrada A15 Parma-La Spezia, tra i caselli di Borgotaro e di Berceto, nel primo pomeriggio di lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, in direzione La Spezia. Le cause dello schianto sono in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni si è trattato di un tamponamento. L'allarme è scattato poco dopo le 13.30 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 - con l'ambulanza infermieristica di Berceto e due ambulanze della Pubblica Assistenza di Borgotaro, oltre ai vigili del fuoco di Borgotaro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Schianto tra due auto a Traversetolo: quattro feriti, tra cui due bimbi di 10 e 1 annoGrave incidente stradale nella serata di mercoledì 4 febbraio a Traversetolo, in corrispondenza delle curve del Masdone. Schianto frontale tra due auto a Traversetolo: quattro feriti, tra cui due bimbi di 10 e 1 annoGrave incidente stradale nella serata di mercoledì 4 febbraio a Traversetolo, in corrispondenza delle curve del Masdone. Temi più discussi: Incidente stradale, schianto tra due auto: tre feriti in ospedale; Schianto tra due auto: paura per una coppia finita nel fossato; Incidente a Vermicino: scontro tra due auto, morti una madre 51enne, Patrizia Trabucco, e un 16enne, Damiano Atzeni. In ospedale le due figlie della donna e un ragazzo; Schianto tra due auto al distributore di benzina, una donna all'ospedale. Cilento, schianto tra due auto lungo la Via del Mare: tre feriti finiscono in ospedaleStampaAncora un incidente stradale in provincia di Salerno. Si è verificato nella serata di ieri, domenica 6 aprile, lungo la Via del Mare, la strada provinciale che collega Agropoli a Castellabate. salernonotizie.it Schianto tra due auto a Cossato: ci sono feritiE' successo stamattina verso lo svincolo per Valdilana. Sul posto l'ambulanza. Schianto tra due auto a Cossato: ci sono feriti ... laprovinciadibiella.it Il drammatico schianto nel weekend di Pasqua. Morti marito e moglie, infarto per il conducente dell’auto facebook Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre x.com